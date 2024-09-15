وزير الثقافة يهنئ اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بعيد المولد النبوي الشريف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 17:58

وزير الثقافة يهنئ اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بعيد المولد النبوي الشريف

منذ 13 mins 15 September، 2024
محمد وسام المرتضى
لبنان

هنأ وزير الثقافة اللبناني القاضي محمّد وسام المُرتَضى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بعيد المولد النبوي الشريف. وقال في بيانٍ صدر عنه:” هو موعد الأرض وبنيها مع النور المشرق من صحراء العرب، الناشر في كل أصقاع الدنيا هدايةً إلى الصراط المستقيم، والمتمم بالرحمة مكارم الأخلاق”.

وفي ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم، أضاف الوزير المرتضى “نصلّي أن يبقى هديه نبراسًا للفضائل التي بها تتزيّن الحياة، والكرامة التي بها تسمو، وأن ينقشع عن بلادنا ليل الاحتلال كما زال عن مكة ليل جاهليتها”.

وختم المرتضى موجّهاً التهنئة بالعيد الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً.

المصدر: موقع المنار

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