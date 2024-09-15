الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان: الصاروخ اليمني اخترق المجموعة الكاملة متعددة الطبقات من منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية “حيتس” و”مقلاع داود” والقبة الحديدية والطائرات وأنظمة التشويش – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 10:06

الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان: الصاروخ اليمني اخترق المجموعة الكاملة متعددة الطبقات من منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية “حيتس” و”مقلاع داود” والقبة الحديدية والطائرات وأنظمة التشويش

منذ 11 mins 15 September، 2024
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