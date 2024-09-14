مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: النازحون سيواجهون شتاء قاسيا بعد تدمير الاحتلال أكثر من 75% من المنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 17:14

مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: النازحون سيواجهون شتاء قاسيا بعد تدمير الاحتلال أكثر من 75% من المنازل

منذ 38 mins 14 September، 2024
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