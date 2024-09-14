المقاومة تواصل عملياتها ضد العدو الاسرائيلي

واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي، إسنادا لغزة وشعبها ومقاومتها، وردا على الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان وشعبه وسيادته.
وبالسياق، نفذت المقاومة الاسلامية فجر يوم السبت 14-9-2024 عمليتين ضد العدو الاسرائيلي، جاءت على الشكل التالي:
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الاحمدية، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 14-9-2024، المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 14-9-2024
10 ربيع الأول 1446 هـ
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الاحمدية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 14-9-2024، دبابة ميركافا على طريق رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه واصابوها بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال النيران فيها.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 14-9-2024
10 ربيع الأول 1446 هـ
كما نفذت المقاومة الاسلامية سلسلة عمليات ضد العدو الاسرائيلي يوم الجمعة 13-9-2024 وجاءت العمليات وفق التالي:
1- استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة كفرجوز.
2- الساعة 12:35 استهداف موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 12:48 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
4- شنّ هجوم جوي بِأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.
5- الساعة 13:50 استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
6- بعد متابعة ومراقبة لجنود العدو الإسرائيلي، ولدى وصول قوّة من الجمع الحربي إلى موقع بركة ريشا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة، مما أدى إلى احتراق آلية معادية وسقوط إصابات بين قتيل وجريح.
7- الساعة 18:35 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
8- استهداف موقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته بشكل مباشر مما أدى إلى تدمير جزء منه واشتعال النيران فيه، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا في بلدة الأحمدية.
9- استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار