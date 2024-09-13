المقاومة الإسلامية تشن هجومًا جويًا بأسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية على قاعدة “فيلون” ‏في صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 14:38

المقاومة الإسلامية تشن هجومًا جويًا بأسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية على قاعدة “فيلون” ‏في صفد

منذ 6 mins 13 September، 2024
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