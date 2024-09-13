عناوين وأسرار الصحف ليوم الجمعة في 13 أيلول 2024

العناوين

الأخبار

– جيش العدو يجرد “إنجازاته”: لصفقة الآن

– ‫”إسرائيل” فقدت عنصر المفاجأة الاستخباراتية

– صواريخ ومسيّرات تُطلق من بُعد وبنك أهداف تضليلي

– مواجهة المسيحيين بالديموغرافيا وقانون الانتخاب و«أحصنة طروادة»

البناء

– الميادين: مصدر أمني أوروبي موثوق أكد نتائج استهداف حزب الله للوحدة 8200 22 قتيلاً و74 جريحًا… ومصادر تتساءل عن سر توقيت استقالة قائد الوحدة؟

– الرواية الهوليودية “الإسرائيلية” عن عملية مصياف بتصديق من واشنطن للتشويش

– طهران تستدعي سفراء أوروبيين: ادعاءاتكم عدائية ومجرد أكاذيب

– بوتين: 34 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى “بريكس”

الجمهورية

– نصيحة أميركية: “زمطوا” برئيس

– لبنان يحتضن البطريرك أغاجانيان

– هل يجب على أوكرانيا استخدام الأسلحة الغربية في عمق روسيا؟

اللواء

– هوكشتاين إلى “تل أبيب” محذّرًا من حرب مع لبنان

– بوريل ينصح بإنجاز الاستحقاق الرئاسي.. والسنيورة وسلام في السراي لدعم أداء ميقاتي

– السيطرة ليلًا على حريق برج حمود

– الاستقالات الأمنية والميدانية تهز الجيش “الإسرائيلي” ونتنياهو على عناده الحربي

– ترامب يرفض مناظرة هاريس ثانية

الديار

– الرياض للودريان: لن نتدخل في التفاصيل ولا تعهدات قبل تحديد هوية الرئيس

– مصادر أوروبية أمنية موثوقة: ضربة حزب الله للوحدة 8200 وقاعدة “عين شيمر” حققت نجاحًا كبيرًا

– مهمة معقدة لهوكشتاين في “إسرائيل” وبوريل ناصحًا: لا تواجهوا واشنطن

– السعودية تفكك لغم القرنة السوداء.. هل يخرج التيار من هيئة مكتب المجلس؟

النهار

– رياض سلامة من “التكريم: إلى “التغريم”

– لبنان استقبل جثمان البطريرك كركور أغاجانيان

– رسالة عاجلة أميركية لا تلجم التصعيد جنوبًا

– الخارجية الألمانية لـ”النهار”: لإنهاء احتلال الضفة سريعًا

الأسرار

البناء

– خفايا: قال خبير في الشؤون الأمنية إن الشكوك ازدادت بمقتل قائد الوحدة 8200 التي استهدفها حزب الله رداً على اغتيال القيادي في المقاومة فؤاد شكر مع الإعلان رسمياً عن تقديمه استقالته على خلفية مسؤوليته عن عدم التحذير من وقوع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر العام الماضي، لأن الاستقالة تأتي بعد أحد عشر شهراً على حدث الطوفان وبعد أيام من إعلان حزب الله مهاجمة مقر الوحدة 8200. وقال إنه طالما لم يعُد قائد الوحدة شخصية أمنية بعد الاستقالة وصار مثل كل الضباط المتقاعدين يستطيع الظهور الإعلامي، وإذا حدث ذلك يجب أن يسأله أحد هل استقال لأنه فشل في حماية مقرّ الوحدة من الهجوم؟

– كواليس: يقول خبراء عسكريّون إن الاستنزاف النفسيّ والماديّ الذي تسبّب به تأخُّر الردّين اليمنيّ والإيراني هو الذي يفسّر قرار سحب حاملات الطائرات من مياه المنطقة، خصوصاً أن الحاملات وفقاً لآخر التقييمات العسكرية تحوّلت الى أعباء عسكرية ومصدر مخاطر أكثر مما هي وسيلة ردع وتدخُّل في ظل حرب الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن لهذا الانسحاب تأثير معنوي على داخل الكيان الذي يستشعر بالأمان عندما يرى الحشود الأميركيّة تُحيط به ويشعر بالقلق بغيابها وعلى الإسرائيليين الآن أن ينتظروا وحدَهم الهجمات المقبلة.

اللواء

همس: تؤكد مصادر المعلومات أن زيارة هوكشتاين إلى بيروت وتل أبيب تهدف إلى عدم تعرُّض ملفات تم إنجازها للخطر إذا توسعت الحرب الدائرة.

– غمز: يُنقل عن مرجعية غير أمنية استياؤها البالغ، من خطوة قضائية، ما تزال مدار اهتمام محلي ودولي واسع.

– لغز: تربط مصادر المقاومة بين استقالة قائد وحدة 8200 في جيش الاحتلال وضربة المقاومة للوحدة في 25 آب وما نجم عنها من خسائر بشرية محققة.

الجمهورية

– قال دبلوماسي عربي بعد لقاء حاشد جمع كل القوى السياسية في مناسبة دينية، يبدو أنكم تلتقون على كل شي ما عدا انتخاب رئيس للجمهورية.

– تضاربت المعلومات والتقديرات حول دوافع وظروف استئناف تحرك دبلوماسي بارز في ملف حساس معطل، في هذا التوقيت.

– تحمل مسؤولة إعلامية شابة جديدة وناطقة رسمية باسم سفارة دولة بارزة برنامجًا طموحًا، علمًا انها من أصول عربية.

الديار

– علمت “الديار” من مصادر خاصة، أن حراك العسكريين المتقاعدين قام بين ليل الأمس وصباح اليوم، “باستطلاع” مجموعة من “الاهداف”، من بينها “منازل ومصالح” لأحد أبرز مستشاري رئيس حكومة تصريف الأعمال، والمقرب منه، في إطار التحركات التي أطلقها الحراك.

النهار

– نقلت نقابة مطوري العقارات عن الحاكم من وسيم منصوري أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة. وفسر البعض الكلام بأن لبنان صار حكمًا على اللائحة وينتظر فقط الإعلان عن الأمر.

– تتم عملية تصفية حسابات بين محيطين بمرجع سياسي سببه التنافس على مركز القرار وتتوالى فصول الخلاف حتى باتت تظهر إلى العلن.

– لفت بيان صادر عن إحدى شركتي الخليوي فاخرت فيه بزيادة عدد المشتركين إلى ما يفوق 2.5 مليوني مشترك، وصورت ذلك على أنه إنجاز كبير علمًا أنه منذ نشأة الخليوي في لبنان عام 1995 ثمة زيادة سنوية متراكمة في عدد المشتركين، وذلك قبل وجود نحو مليوني سوري في لبنان.

– قال وزير سابق إن الاستحقاق الرئاسي لا يزال متأخرًا ما دامت واشنطن لم تقل كلمتها بعد.

المصدر: صحف