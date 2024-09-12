بوليتيكو: البيت الأبيض يضع اللمسات الأخيرة على خطط لتوسيع نطاق الأهداف التي يمكن لأوكرانيا ضربها داخل روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 12 2024 - 04:28

بوليتيكو: البيت الأبيض يضع اللمسات الأخيرة على خطط لتوسيع نطاق الأهداف التي يمكن لأوكرانيا ضربها داخل روسيا

منذ 2 ساعة 12 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة