مراسل المنار: 25 قذيفة مدفعية معادية استهدفت بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 16:54

مراسل المنار: 25 قذيفة مدفعية معادية استهدفت بلدة عيتا الشعب

منذ 12 mins 11 September، 2024
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