مراسل المنار : قصف مدفعي معاد استهدف اطراف بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2024 - 20:52

مراسل المنار : قصف مدفعي معاد استهدف اطراف بلدة عيتا الشعب

منذ 56 mins 16 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة