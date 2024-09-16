مراسل المنار : قصف مدفعي معاد استهدف اطراف بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 20:52
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المقاومة الاسلامية استهدفت انتشاراً لجنود العدو في محيط ثكنة متات بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة
مصادر فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى في قصف صهيوني استهدف منشأة تجارية تؤوي نازحين شمال غرب رفح
الإعلام الحربي اليمني: صاروخ "فلسطين 2" له مدى 2150 كم ويتميز بتقنية التخفي وسرعته تصل إلى 16 ماخ
الإعلام الحربي اليمني: الصاروخ له قدرة عالية على المناورة لتجاوز أحدث منظومات الدفاعات الجوية بما فيها "القبة الحديدية"
الرئيس الإيراني: ضرورة التصدي "لإسرائيل" أمر لا يقبل النقاش وأميركا تدعم الكيان لتحفظ أمنه
السنوار للسيد عبد الملك الحوثي: أطمئنكم بأن المقاومة بخير وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية
السنوار : تضافر جهودنا معكم ومع إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر هذا العدو
المفتي قبلان: لا حرب مفتوحة في الأفق لكنّنا بعون الله جاهزون لها وقادرون على مواجهتها
المفتي قبلان: المقاومة تملك قدرة تغيير الموازين بل هي قادرة على تغيير التاريخ إذا أخطأت "إسرائيل" الحسابات
الشيخ قبلان: غزة وفلسطين مصلحة سيادية وأخلاقية للبنان ولا شرف أكبر من شرف إسناد غزة
السنوار: يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالة المعاناة من العدوان والحصار وحالة المقاومة الباسلة
مراسل المنار : قصف مدفعي معاد استهدف اطراف بلدة عيتا الشعب
منذ 56 mins
16 September، 2024
عاجل
بلدة عيتا الشعب
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