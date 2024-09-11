‫المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتصيبها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 13:12

‫المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتصيبها إصابة مباشرة

منذ 13 mins 11 September، 2024
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