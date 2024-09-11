العاصفة «فرانسين» ترفع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تفوق المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب العاصفة المدارية «فرانسين»، على المخاوف بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً أو 0.6 في المائة إلى 69.58 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، بينما بلغت العقود الآجلة للخام الأميركي 66.19 دولار للبرميل بارتفاع 44 سنتاً أو 0.7 في المائة.

وانخفض الخامان القياسيان نحو 3 دولارات يوم الثلاثاء؛ حيث سجل «برنت» أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، وهبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له في مايو (أيار) 2023، بعد أن خفضت «أوبك بلس» توقعاتها للطلب لهذا العام و2025.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس «إن إس تريدنغ» وهي وحدة تابعة لشركة «نيسان» للأوراق المالية: «عدّل المستثمرون مراكزهم بعد الانخفاض الحاد يوم الثلاثاء».

وقال: «كان التعافي مدفوعاً أيضاً بمخاوف من أن العاصفة قد تعطل الإمدادات، مع تعليق بعض مرافق الإنتاج بالفعل»، رغم أنه توقع أن تظل السوق هبوطية بسبب المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، إن العاصفة المدارية «فرانسين» كانت في طريقها يوم الثلاثاء إلى التحول إلى إعصار بين عشية وضحاها، ما دفع سكان لويزيانا إلى الفرار من المناطق الداخلية، وشركات النفط والغاز إلى إغلاق إنتاج خليج المكسيك.

وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي الأميركي، يوم الثلاثاء، إن نحو 24 في المائة من إنتاج الخام، و26 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأميركي، توقف بسبب العاصفة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقرير شهري يوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.03 مليون برميل يومياً في عام 2024، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي لنمو قدره 2.11 مليون برميل يومياً.

وخفضت «أوبـك» أيضاً تقديراتها لنمو الطلب العالمي في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يومياً من 1.78 مليون برميل يومياً. لكن إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت يوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط من المقرر أن ينمو إلى مستوى قياسي أكبر هذا العام، في حين سيكون نمو الإنتاج أقل من التوقعات السابقة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الصين اليومية من النفط الخام الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها في عام، حسبما أظهرت بيانات الجمارك وسجلات «رويترز» يوم الثلاثاء؛ حيث شهدت الشحنات تعافياً مؤقتاً بفضل انخفاض أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش التكرير.

المصدر: مواقع