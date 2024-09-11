عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– “إسرائيل” بوجه سياسيّيها: لعِب على المكشوف

– ‫تسريبات عن الحرب “الإسرائيلية” المُفترضة: هجوم برّي في سورية ومنها… وفصل البقاع عن الجنوب

– ‫الحكومة تنتظر الجواب الرسمي للجيش | الخارجية اللبنانية: المذكرة البريطانية تمسّ بالسيادة

– صفيّ الدين: كلّ الاعتداءات لن تأتي بالأمن للمستوطنين | المقاومة تضرب هدفًا حسّاسًا قرب طبريّا

– ماذا يقدّم حزب الله للمتضرّرين من الحرب؟

– ‫لبنان عالق بين نموذجَيْ سورية والأردن

البناء:

– ترقب للمناظرة الرئاسية الأميركية… ومواقف المرشحين من الحرب على غزّة

– عشرات الشهداء في مجزرة خان يونس… وواشنطن تؤجل طرح مبادرتها للتفاوض

– المحكمة الجنائية الدولية أمام طلب المدّعي العام مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت

اللواء:

– حسابات حزب الله و”إسرائيل” في الحرب

– قطع الطريق على مواجهة دموية بين العسكر.. وميقاتي للتفاوض

– بوريل في بيروت اليوم مودّعًا.. والتصعيد جنوبًا يفاقم المخاوف

– مناظرة “حاسمة” بين ترامب وهاريس

– الاحتلال يجدّد حربه على الضفّة.. وعشرات الشهداء بقصف على المدنيين في غزّة

الديار:

– جبهة الشمال تحدّد مصير نتنياهو… انتشار روسي في تلال القنيطرة

– العسكريون المتقاعدون: مصالح وأعمال الوزراء أهداف مشروعة

– بمشاركة أوروبية وتركية… الجامعة العربية: لمحاسبة “إسرائيل” على جرائمها

الجمهورية:

– بوحبيب في الدورة الـ162 لمجلس الجامعة العربية: الفراغ العربي في لبنان مُدمّر

– العسكريون المتقاعدون يضغطون في الشارع.. ويفرضون تأجيل الجلسة

– تحذير أميركي من مغامرة “إسرائيلية”

– قبض الرشوة وزور الاختطاف

النهار:

– فراغ وأزمات وحرب.. الحكومة سنة رابعة

الشرق:

– مجزرة في خانيونس وتصعيد “إسرائيلي” في الضفّة ولبنان

– المسؤول الأول عن الانهيار في البنوك.. هو فخامة الرئيس وصهره!!

الاسرار

البناء:

خفايا



– قال خبير عسكري غربي إنّ الروايات “الإسرائيلية” عن ربط المجازر التي يسقط فيها العشرات من نساء وأطفال بقذائف ضخمة القدرة التفجيرية غير مقبولة عسكريًا، لأنه في منطقة خاضعة لسيطرة أي من جيوش العالم كحال قطاع غزّة كله بالنسبة لجيش الاحتلال عندما تأتي معلومات عن وجود مسلحين معادين أو قادة مطلوبين تتحرّك وحدات كوماندوس لدخول المكان وإلقاء القبض على هؤلاء أو الاشتباك معهم ولم يحدث أن تمّ قصف مناطق تحت السيطرة وبهذه القنابل التدميرية إلا عندما تخطط قيادة الجيش توجيه رسالة ذعر للمدنيين لهدف سياسي هو عادة طلب الاستسلام من القوات المعادية أو فرض شروط تفاوضيّة. وقيادة الاحتلال تقول علنًا إنها تستخدم الضغط العسكري لهذه الغاية، وهذا هو شكل الضغط العسكريّ المقصود.

كواليس



– تعتزم جمعيات حقوقية أوروبية توثق وتتحرّك لملاحقة قادة كيان الاحتلال بتهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة بتوجيه رسائل مباشرة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار مذكرات التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت استجابة لطلب المدّعي العام فورًا، وإلا فإن موجب التكليف القانوني في مهمتهم يستدعي منهم الاستقالة إذا كانوا يضعون في حسابهم مخاطر التعرض للعقوبات الأميركية وهم يتردّدون في اتّخاذ الموقف اللازم تحت تأثير الخوف من هذه العقوبات.

اللواء:

لغز

– تساءلت مصادر وزارية عن جدوى استمرار وزراء التيار الوطني الحر بمقاطعة الجلسات وإرهاق المجلس بالمطالب المستحقة أو القابلة للتأجيل!

غمز

– نُصح رئيس تيار بعدم التطرُّق علنًا إلى الخلافات مع زملاء سابقين، تاركًا المهمّة إلى الرئيس المؤسِّس.

همس

– تدور في فضاء لبنان ودول في الشرق الأوسط، حرب سيبرانية دولية، تنخرط فيها الدول الكبرى غربًا وشرقًا!

الديار:

– لفت تصريح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال عظته في قداس الأحد في بكركي الأنظار، حيث كان واضحًا أن البطريرك الراعي، من خلال دعوته لتعزيز الجهود الداخلية والحوار من أجل حلّ الأزمات السياسية القائمة في لبنان، وأولها انتخابات رئاسة الجمهورية، يشكّل دعمًا للرباعي النيابي، أي النواب إبراهيم كنعان، إلياس بو صعب، سيمون أبي رميا، وآلان عون.

– كشفت مصادر خاصة لـ”الديار” أنّ حراك العسكريين المتقاعدين كان قد اتّخذ قرارًا بأنه في حال الإصرار على إدخال الوزراء إلى السراي بالقوّة وعقد جلسة للحكومة، سيتم توسيع المواجهة ومهاجمة مصالح الوزراء والسياسيين من يخوت ومحال تجارية. غير إنّ تسريبًا للمعلومات أدى إلى إفشال الخطة، حيث بادر المعنيون إلى اتّخاذ تدابير احترازية، بإبعاد يخوتهم وإقفال بعض مصالحهم.

الجمهورية:

– رصد حزبان غريمان مجموع ما يزيد عن 200 ألف دولار لخوض الانتخابات الطلابية في الجامعة الخاصة خلال شهرَي تشرين الأول والثاني.

– عقد أحد الأحزاب العزم على تغيير النائب “المسافر” في الانتخابات النيابية المقبلة في جبل لبنان، لكن لم يستطع حتّى الآن تحديد شخصية بديلة لتعريف الناس عليها.

– زرعت خطوة قضائية القلق في أوساط مستثمري ومشغلي قطاع رديف هام نتيجة التلاعب بأسعار خدماتها بطريقة تزيد الأرباح بما بين 10 و15% من السعر الرسمي.

النهار:

– يعمد محلّلون وناشطون إلى التشويش على محاولات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لتجنيب لبنان اللائحة الرمادية، ويدعون إلى وضعه على اللائحة السوداء، وهو أمر وفق رأي قانوني يستوجب مساءلتهم بسبب المس بالأمن القومي للبلد.

– يُلاحظ غياب نواب حركة “أمل” عن الإعلام بشكل لافت، إذ يمتنعون بلباقة من إعطاء أي حديث صحافي، أو التعليق على أي تطوّرات سياسية أو ميدانية.

– يردّد أحد المسؤولين بأن الدور الأميركي بدأ يطغى على الحضور الفرنسي، الذي تراجع دوره في الآونة الأخيرة، بسبب الظروف السياسية الداخلية في فرنسا، وعلى الرغم من الاستحقاق الرئاسي الأميركي.

– جاءنا من المكتب الإعلامي لوزارة العمل: اعتمدنا في الوزارة الحوكمة والشفافية لجهة أي تبرع من القطاع الخاص والذي يصل إلى مكانه الصحيح بشكل كامل، والوزير أشار مرارًا وتكرارًا إلى أنه أمّن الكثير من الخدمات واستمرار الوزارة من خلال ذلك في ظل شح الاعتمادات الرسمية دون أي تكلفة على خزينة الدولة ودون أي قيد أو شرط. ننفي بشدة وجود أي تواقيع دون أسقف لأي أحد ويمكن لأي مواطن ضمن حق الوصول إلى المعلومات التأكد شخصيًا من ذلك، والتحول الرقمي حصل بجهود موظفي المعلوماتية في الوزارة حصرًا رغم تلقي الوزارة العديد من التعهدات وعروض المساعدة من أكثر من جهة.

المصدر: صحف