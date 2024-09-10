المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد قاسم الشاعر “أبو حوراء” مواليد عام 1977 من بلدة سحمر في البقاع الغربي والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 14:00

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد قاسم الشاعر “أبو حوراء” مواليد عام 1977 من بلدة سحمر في البقاع الغربي والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 20 mins 10 September، 2024
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