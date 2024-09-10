انفوغراف | تداعيات الاستيطان على إقتصاد الضفة الغربية

تسيطر القوات الإسرائيلية على (61%) من مساحة الضفة الغربية بشكل كامل، بموجب اتفاقيات اوسلو. ويبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (199)، و(220)، وتبلغ مسلحة الكتل الاستيطانية (201 كم2)، وتشكل (3.6%) من مساحة الضفة الغربية.

ويشكل البناء الاستيطاني نسبة (9.2%) من مساحة الضفة، بما يعادل (542 كم2). ويسيطر الاحتلال على (85%) من مصادر المياه في الضفة الغربية، في حين أن أغلب المستوطنات بنيت على أراض زراعية خصبة.

ويعمل (7%) من سكان الضفة في الزراعة، على طول الجزء الغربي من الضفة المقدر بـ (771 كم).

وتبلغ تكلفة التضييقات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية (2.5) مليار دولار سنويا. كما تبلغ نسبة الخسائر الفلسطينية من الناتج المحلي الاجمالي بسبب القيود الصهيونية نحو (3.25%).

المصدر: موقع المنار