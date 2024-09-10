عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– أميركا تحابي “إسرائيل”: عودة الضغوط على المقاومة

– فرنسا تفشل مجددًا.. لا أحد يريد انتخاب رئيس

– أسئلة حول آليات استجواب سلامة

– «تحضيرات» “إسرائيلية” – أميركية لتصعيد محتمل مع لبنان

– هكذا بدّدت الحكومة ووزارة المال وسلامة 1,1 مليار دولار

البناء:

– واشنطن تعود لتبرير فشلها بتحميل حماس المسؤولية… و”تل أبيب”: لا فرص اتفاق

– الاستهداف “الإسرائيلي” لسورية واشتعال الشمال تذكير بما قاله بوتين عن التصعيد

– الأردن يحتفل بـ شهيد الكرامة… وإطلاق نار ودهس على الحدود المصرية ليلًا

– بوريل يلتقي السيسي ويزور معبر رفح: للضغط على “إسرائيل” لوقف إطلاق النار

– لافروف: الغريب لا يريد التفاوض بصدق لتسوية الصراع في أوكرانيا

اللواء:

– تصعيد مع سنة أولى حرب.. وحزب الله: لا عودة للمستوطنين قبل وقف حرب غزة

– «قطوع الموازنة» على محك الإجراءات اليوم.. ومنازلة قضائية تنتهي بتوقيف سلامة

– التهديدات “الإسرائيلية” والخاصرة الرخوة..؟

– واشنطن تحاذر الفشل وتحجم عن تقديم مقترح جديد

– الاحتلال يفاقم المأساة الانسانية بمنع الأدوية عن غزة

الجمهورية:

– الخماسية: لا فيتو على أحد

– مذكرة توقيف وجاهية

الديار:

– مُحامو سلامة طلبوا مهلة لتقديم الدفوعات الشكليّة… والقاضي حلاوي أوقفهم… والجلسة الثانية الخميس المقبل

– محادثات لودريان مع العلولا ستطرح حلًا يبدأ بجلسة انتخاب دون نصاب تليها جلسة حوار ثم جلسات الانتخاب

– الأنظار تتجه الى الحدود الجنوبيّة مع شمال فلسطين المحتلة بعد تهديدات العدو “الإسرائيلي” بالتحرك العسكري شمالًا

– طهران: لا أنشطة نووية سرية لنا.. اللواء سلامي: العدو الصهيوني سيذوق طعم الانتقام الإيراني

النهار:

– رياض سلامة و”آخرون” إلى مساء قضائي طويل

– هل تؤثر حرب غزة على انتخابات الأردن اليوم؟

– النواب “العونيون” انطلقوا فماذا في جعبتهم

– هل تجمع قمة “بريكس” بين الأسد وأردوغان؟

الاسرار

البناء:

خفايا:

– فضيحة الوثيقة المزوّرة التي عرضها بنيامين نتنياهو وقال إنّها تعليمات استراتيجية لقيادة حماس لطريقة خوض الحرب وفيها مزاعم عن حرب نفسيّة محورها الأسرى والضغط على نتنياهو تسبّبت بإعلان تبرؤ الجهات الاستخباريّة من نسبة الوثيقة إليها، ووفقاً لجهات حقوقيّة في الكيان سوف يكون على نتنياهو مواجهة جرم التزوير إذا ثبت أن لا وجود لأي مؤسسة حكوميّة مستعدة لتبني الوثيقة.

كواليس:

– أعرب دبلوماسيون غربيون عن مفاجأتهم بحجم المشاركين في العرض العسكريّ للمقاومة في مخيم جنين بعد عشرة أيام على الحملة العسكرية، وقال بعضهم، كما نقلت وسائل إعلام الكيان، إن هذا العرض هو أكبر إعلان عن فشل الحملة العسكرية، بينما قال آخرون إن حروب جنين المتكرّرة تزيد قوة المقاومة والالتفاف الشعبي حولها، كما تبيّن التسجيلات المصوّرة وتؤكد أن الخيار العسكريّ للاحتلال له نتائج عكسيّة.

اللواء:

همس:

– تتحدث معلومات دبلوماسية أن شخصيات عاملة في الخارج، بينهم وزير سابق ترشحه دولة كبرى للرئاسة في لبنان..

غمز:

– تخشى مصادر مطلعة على سير التحقيقات بملف سلامة من حصول اشتباك قضائي على خلفية رغبة بعض القضاة المشاركة في الجلسات..

لغز:

– يتجه حزب بارز إلى عدم تعريض أيٍّ من علاقاته أو تحالفاته إلى أي اهتزاز، نظرًا للحاجة الملحَّة «لوحدة داخلية» بالحد الأدنى!

الجمهورية:

– يتحضّر القضاء في دولتين غربيّتَين كبريَين إلى متابعة ملفات الدعوى والتحقيقات الجارية بحق ثالثة مصارف لبنانية، ويتوقع المتابعون للملف أن تصدر أحكام بحق مصرفَين.

– تزامنًا مع الحركة القضائية في ملف موقوف بارز، تحرّكت التحقيقات في فرنسا ودولة جارة لها، بفعل تعاون بعض المصرفيّين مع التحقيقات المتعلقة بالموقوف.

– تعدّدت الروايات حول كيفية استثمار هبة عربية من نوعية ممتازة في مجال حيوي إلى أن استقر ّ الوضع على بيعها لقاء أرباح تقدّر بـ %25

النهار:

– قطع وزير بارز الطريق على بعض التسريبات القريبة منه حول اعتكافه واستقالته، وكانت أولى لقاءاته بعد عودته مع مسؤولين في حزب يمثله في الحكومة، واتفق على الخطوات المقبلة في وزارته بعد اللغط الذي حصل والذي أدى إلى زعله من بعض المواقف السياسية.

– تبين أن الحملة التي طالت نجل رئيس جهاز أمني خدماتي بذريعة حيازته المخدرات إنما جاءت ردًا على والده الذي لم يتجاوب مع طلبات طابعها إنساني وباطنها سياسي مذهبي.

– ارتفعت قيمة السمسرات في النافعة لتبلغ نحو 200 الى 300 دولار للخدمة الواحدة رغم كل المحاولات لضبط التفلت القائم.

المصدر: صحف