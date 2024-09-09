‫وزارة الصحة بغزة : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى  ‫40988 شهيدا و94825 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 16:28

‫وزارة الصحة بغزة : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى  ‫40988 شهيدا و94825 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية

منذ 29 mins 9 September، 2024
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