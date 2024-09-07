المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه في الجليل الأعلى تبين فيما بعد أنه تشخيص خاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 20:58
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المقاومة الإسلامية استهدفت مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار بصواريخ الكاتيوشا ردا على العدوان على بلدة فرون
السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة المناسبة
مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية أغارت على حرج بلدة كونين وعلى وادي السلوقي عند أطراف بلدة قبريخا جنوب لبنان
مراسل المنار: طائرات العدو الصهيوني استهدفت بساتين الوزاني وقصف مدفعي استهدف أطراف طيرحرفا وكفرشوبا
المتحدث باسم جيش العدو: تم إطلاق 30 صاروخاً من الأراضي اللبنانية
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: العدو يزداد ضعفاً والمقاومة ازدادت قوة ولا تؤخذ بالتهويلات
الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 337 وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 40,939 والجرحى إلى 94,616
مراسل المنار: 33 إصابة جراء قصف مدفعي صهيوني على مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من مدن وبلدات الضفة الغربية وداهمت منازل فيها
اللواء سلامي: ضرب سفن الكيان حينها جاء بعد أن هاجم 14 من سفننا في البحرين الأحمر والمتوسط حتى لا يتم تصدير نفطنا
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه في الجليل الأعلى تبين فيما بعد أنه تشخيص خاطئ
منذ 2 ساعة
7 September، 2024
عاجل
الجليل
كيان العدو
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