مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا انتشاراً لجنود العدو في محيط ‏مستوطنة “منوت” بالأسلحة الصاروخية ردًا على  ‌‌‌‏اعتداءات العدو خصوصاً ‏على بلدة كونين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 15:44

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا انتشاراً لجنود العدو في محيط ‏مستوطنة “منوت” بالأسلحة الصاروخية ردًا على  ‌‌‌‏اعتداءات العدو خصوصاً ‏على بلدة كونين

منذ 1 ساعة 7 September، 2024
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