مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 15:02
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المقاومة الإسلامية تستهدف موقع رويسة القرن بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة
مراسل المنار :مدفعية العدو استهدفت حرج بلدتي الهبارية وراشيا الفخار وأطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان
رئيس بلدية جنين: بدأنا التحرك لإعمار جنين بعد انسحاب الاحتلال من المدينة والمخيم
الإعلام الفلسطيني: مستوطنون يحرقون مركبة ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية أبو فلاح بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: مقتل متضامنة أمريكية بعد إصابتها في الرأس برصاص الاحتلال في محيط جبل صبيح جنوب نابلس
"معاريف": في "إسرائيل" 2024 لا توجد وحدة ولا اتفاق على أي شيء
"معاريف": في "إسرائيل" 2024 لا توجد وحدة ولا اتفاق على أي شيء
رئيس بلدية جنين: الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
السيد عبد الملك الحوثي: العمليات مستمرة وحققت في البحار نتائج كبيرة
خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
منذ 46 mins
6 September، 2024
عاجل
موقع المطلة
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مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية في موقع المطلة استهدفت بلدة كفركلا
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
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