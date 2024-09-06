واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

أعلن وزير الحرب الأميركي لويد أوستن الجمعة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، في وقت تسعى كييف إلى مواجهة تقدم القوات الروسية في شرق البلاد.

وقال أوستن خلال اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا إنّ “الرئيس (جو) بايدن سيوقّع حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا. هذا سيزيد القدرات لتلبية حاجات أوكرانيا المتطوّرة”.

ومن جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة “بالمزيد من الأسلحة” من الدول الحليفة المجتمعة في ألمانيا “من أجل صد القوات الروسية” في الأراضي الأوكرانية “خصوصا في منطقة دونيتسك” في الشرق.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع لحلفاء كييف في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين في غرب ألمانيا، إنّ “العالم يملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لضمان عدم تحقيق الإرهاب الروسي أي نتائج، وأحضّكم على أن تكونوا أكثر نشاطا في العمل معنا في مجال الدفاع الجوي”.

وطالب في الوقت ذاته بالسماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى “ليس فقط على الأراضي المحتلة في أوكرانيا، بل أيضا على الأراضي الروسية”.

المصدر: أ ف ب