ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 شهداء جراء قصف الاحتلال خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 04:46

ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 شهداء جراء قصف الاحتلال خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع

منذ 24 mins 5 September، 2024
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