حركة حماس رداً على اتهامات نتنياهو: لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة والمطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 03:08

حركة حماس رداً على اتهامات نتنياهو: لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة والمطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه

منذ 2 ساعة 5 September، 2024
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