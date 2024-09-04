طائرة مروحية صهيونية تطلق صاروخ واحد على الأقل تجاه هدف من فوق مواصي خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 23:56

طائرة مروحية صهيونية تطلق صاروخ واحد على الأقل تجاه هدف من فوق مواصي خانيونس

منذ 31 mins 4 September، 2024
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