‫الاعلام الفلسطيني: المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع العدو  ‫وسط مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 20:36

‫الاعلام الفلسطيني: المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع العدو  ‫وسط مدينة جنين

منذ 45 mins 4 September، 2024
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