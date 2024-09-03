مصطفى حمدان: رياض سلامة هو رأس الجبل من الفساد الكبير

رأى أمين الهيئة القيادية في حركة “الناصريين المستقلين -المرابطون” العميد مصطفى حمدان في بيان له الثلاثاء أن “اعتقال رياض سلامة بهذه الطريقة المهينة أعطت بعضا من السكينة لمن نهبت أموال ذخيرة عمرهم ولنا نحن العسكريين المتقاعدين الذين حرموا من مخصصاتهم التي هي من حقهم وحرم أولادهم من استخدام ما خبّأ لهم آباؤهم خلال الخدمة الفعلية”.

وتمنى حمدان أن تكون “هذه الخطوة عملا قضائيا نزيها ومستقيما، لتحقيق العدالة وإحقاق الحق لصالح كل اللبنانيين، وألا تكون ضربة استباقية لشركاء رياض سلامة الفاسدين والمفسدين، ومنعه من أن يفضحهم كما سرّب”، ولفت الى أن “رياض سلامة هو رأس الجبل من الفساد الكبير، وفي حال قرر أن يفضح المسؤولين ومنهم ما زالوا في سدة الحكم، لن يبقى أحد منهم خارج القضبان، وحتى الآن لا نعلم هل القضاء محمي جسديا وفكريا ولديه القدرة على تنفيذ العدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام