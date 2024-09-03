غزة | 333 يوماً على الإبادة

في اليوم الـ 333 للإبادة الجماعية المستمرة في غزة، أكدت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 67 آخرين بـ3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية. وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 40 ألفاً و819 شهيداً، و94 ألفاً و291 جريحاً.

وفي التفاصيل، فقد أفاد الدفاع المدني باستشهاد 4 مواطنين نتيجة قصف إسرائيلي لمركبة تُقل نازحين قرب ثلاجة زغلول شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. كما أعلن انتشال جثمانين لشهيدين قضيا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف قبل أيام مدرسة صفد في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية استشهاد سيدة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أعلن مستشفى كمال عدوان ي شمال القطاع، وصول شهيد إثر قصف استهدفه أثناء عمله في الزراعة في بلدة بيت لاهيا.

وفي رفح استشهد 3 مواطنين جراء غارة من مسيرة “كواد كابتر” استهدفتهم شرقا، فيما أصيب 4 آخرين في إطلاق نار شمالي المدينة.

إلى ذلك، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وأصيب خمسة مواطنين إثر قصف مدفعية الاحتلال للأهالي في شارع النديم في الحي نفسه.

كأن زلزالاً ضرب المكن ،انفجار هائل لتدمير مدرسة أطفال غير محصنة تؤوي نازحين في حي الزيتون بالأمس . قوة الانفجار مدمرة للمحيط وقاتلة لكل من هو قريب، وشظاياه تصل إلى مسافات بعيدة. يومياً، يسقط في قطاع غزة أكثر من 70 شهيداً في المتوسط في الفترات الأخيرة نتيجة تلك الصواريخ، رغم… pic.twitter.com/dFLK6UHXDB — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 2, 2024

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب عبد المنعم محمد أبو تيم متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل نحو أسبوع بعد إصابته جراء قصف استهدف سيارة في منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة النفق شمال شرقي مدينة غزة، وشهد حي تل الهوا جنوب غربي المدينة قصف مدفعي مماثل.

واستشهد الحاج جبر أبو شلوف إثر إطلاق آليات الاحتلال النار قرب مدرسة الفردوس في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد الشاب رائف عمر سلمان أبو شاب (27 عاما) وطفله عمر (3 سنوات)، وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال خيمة نازحين بالقرب من سجن أصداء القديم بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مواطنون بأن مدفعية جيش الاحتلال قصفت وأطلقت النار بشكل كثيف في محيط أبراج الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ومساء أمس الاثنين، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على مدينة غزة، وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها على بحر شمال غرب مدينة غزة، ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

تطعيم 74 ألف طفل باليوم الثاني من الحملة ضد شلل الأطفال بغزة

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس “تطعيم نحو 74 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة في اليوم الثاني من الحملة”، مضيفاً أنه “من المقرر تطعيم أغلب الأطفال المتبقين في وسط قطاع غزة بحلول نهاية اليوم”.

ودعا غيبريسوس “كل الأطراف إلى مواصلة احترام الهدن الإنسانية في قطاع غزة.

المصدر: مواقع إخبارية