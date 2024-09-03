مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: قبل قليل تم إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع من لبنان تجاه منطقة عرب العرامشة بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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September 3 2024 - 15:50

مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: قبل قليل تم إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع من لبنان تجاه منطقة عرب العرامشة بالجليل الغربي

منذ 49 mins 3 September، 2024
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