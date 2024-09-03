بالفيديو | مشاهد من قصف المقاومة الفلسطينية قوات العدو في حي الزيتون

عرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من قنص مجاهديها بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام لجنود العدو الصهيوني في محور التقدم بحي الزيتون في مدينة غزة.

كما دكت كتائب المجاهدين بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي تجمعاً لقوات العدو الصهيوني في محور تقدم حي الزيتون بقذائف الهاون، وعرضت مشاهد للعملية.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، لليوم الـ 333 على التوالي، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

المصدر: الاعلام العسكري