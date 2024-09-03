سماع دوي انفجارات عنيفة في بلدة الشهداء جنوب جنين بعد اقتحامها من قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 06:40

سماع دوي انفجارات عنيفة في بلدة الشهداء جنوب جنين بعد اقتحامها من قوات الاحتلال

منذ 41 mins 3 September، 2024
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