قوات الاحتلال تقتحم بلدة بير زيت شمال رام الله وتتمركز في محيط الجامعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2024 - 03:32

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بير زيت شمال رام الله وتتمركز في محيط الجامعة

منذ 53 mins 3 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة