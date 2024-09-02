الوزير الصهيوني المستقيل بيني غانتس: من لا يعرف كيفية  ‫تحقيق اهداف الحرب وكيفية قيادة المعركة عليه أن يرحل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 22:42

الوزير الصهيوني المستقيل بيني غانتس: من لا يعرف كيفية  ‫تحقيق اهداف الحرب وكيفية قيادة المعركة عليه أن يرحل

منذ 57 mins 2 September، 2024
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