مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي يغير على منطقة ” الجوار” الحرجية الى الغرب من بلدة ياطر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 2 2024 - 19:20

مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي يغير على منطقة ” الجوار” الحرجية الى الغرب من بلدة ياطر

منذ 2 ساعة 2 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة