مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف غربي بلدة ياطر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 14:50
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المقاومة الاسلامية تستهدف موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة
الخارجية السورية: نحذر من استمرار الصمت الدولي إزاء استهتار العدو الإسرائيلي بالقوانين الدولية ونطالب بإدانة العدوان
لجان المقاومة في فلسطين: سيتفاجأ جنود العدو بالمد العربي والإسلامي الذي سيحطم هيبة الصهاينة وعنجهيتهم
الجبهة الشعبية: نشيد بعملية إطلاق النار البطولية عند معبر الكرامة وهي تأتي كرد مشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا
اعلام العدو: منذ الـ7 من أوكتوبر وقعت 4973 عملية في الضفة الغربية قتل فيها 38 اسرائيليا
اعلام العدو عن ضباط اسرائيليين: الوضع في الضفة لا يمكن أن يستمر هكذا ونحن على حافة انفجار كبير
وزارة الصحة في غزة: 33 شهيدا في 3 مجازر دموية ارتكبها العدو الصهيوني خلال الساعات الـ24 الماضية
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إسرائيل" استهدفت 16 مدرسة إيواء في غزة خلال شهر واحد إمعانًا في الإبادة الجماعية
قائد الحرس الثوري الإيراني: كابوس ردنا الحاسم يهز العدو ليل نهار ولا يمكن لـ"اسرائيل" أن تضرب وتهرب بسهولة
بدء جلسة استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل للتحقيق في قضية الاثراء غير المشروع
المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين يدين ويستنكر العدوان الصهيوني البربري الذي استهدف مدينة حماة السورية
قائد الحرس الثوري الإيراني: كابوس ردنا الحاسم يهز العدو ليل نهار ولا يمكن لـ"اسرائيل" أن تضرب وتهرب بسهولة
بدء جلسة استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل للتحقيق في قضية الاثراء غير المشروع
سانا: 14 شهيدا و43 جريحا جراء العدوان الصهيوني على مواقع عدة في محيط مصياف في ريف حماة السورية
قائد الحرس الثوري الإيراني: كابوس ردنا الحاسم يهز العدو ليل نهار ولا يمكن لـ"اسرائيل" أن تضرب وتهرب بسهولة
المقاومة الإسلامية تشن هجوما بأسراب من المسيرات على مقري لواء غولاني ووحدة إيغوز 621 بثكنة شراغا في عكا المحتلة
هجوم المسيرات الانقضاضية على عكا أصاب بدقة أماكن تموضع ضباط وجنود العدو ردا على الاعتداءات على بلدة خربة سلم
وحدة الدفاع الجوي بالمقاومة الإسلامية تتصدى لطائرة حربية صهيونية وتطلق باتجاهها صاروخا وتجبرها على المغادرة
إعلام العدو: نحو 100 ألف مستوطن دخلوا إلى الملاجئ بعد هجوم الطائرات المسيرة من لبنان
إعلام العدو: 99 % من المستوطنات التي دوت فيها صفارات الانذار منذ قليل هي مستوطنات لم يتم اخلاؤها
اعلام العدو: العجز في موازنة "إسرائيل" يستمر في الارتفاع وبلغ %8.3 من الناتج المحلي الإجمالي في شهر آب - أغسطس
مدفعية العدو الصهيوني تستهدف أطراف زبقين وياطر ووادي حامول في جنوب لبنان
سانا: 16 شهيدا و43 جريحا جراء العدوان الصهيوني على مواقع عدة في محيط مصياف في ريف حماة السورية
الخارجية السورية: إمعاناً في اعتداءاته على سوريا شن الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جويا سافرا أسفر عن ارتقاء 16 شهيدا
حركة حماس: ندين العدوان الصهيوني على سوريا ونعدّه انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقانون الدولي
المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين يدين ويستنكر العدوان الصهيوني البربري الذي استهدف مدينة حماة السورية
حركة الجهاد الإسلامي: العدوان الصهيوني على سوريا يُعدّ جريمة حرب تضاف إلى جرائم العدو في غزة والضفة ولبنان
لجان المقاومة في فلسطين: المجزرة الصهيونية في حماة هي إمتداد للعدوان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني واللبناني
الخارجية الايرانية: ندين العدوان على سوريا ومجزرة اليوم على حماة تبين بان اعتداءات الصهاينة ليست مقتصرة على فلسطين
مراسلة المنار: قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف غربي بلدة ياطر
منذ 40 mins
9 September، 2024
عاجل
بلدة ياطر
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