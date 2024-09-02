الخط الساخن| التدخين في لبنان: علقتها علقة

ديما جمعة

في ظل انخفاض نسبة المدخنين عالميا حيث أصبح 1 من كل 5 بالغين في العالم يدخنون بعدما كانت 1 من 3، يشهد لبنان ارتفاعا متواصلاً بأعداد المدخنين، وهذا ما وضعه في المرتبة السادسة عالميًا. وارتقت بيروت إلى الصدارة بين العواصم العربية في نسبة التدخين. ووفقا لآخر الدراسات والتقارير فإن لبنان يعتبر من بين الدول الأعلى في النسب، ليس على صعيد المنطقة العربية فقط، إنما على صعيد الدول العالمية. وحسب الارقام، فإن حوالي 42% من البالغين في لبنان يدخنون مقارنة بـ24% في الاردن و 21% في مصر، كما ويتفوق لبنان أصلاً على المعدل العالمي للتدخين والذي يبلغ 20%.

وقد أظهرت دراسات لمنظمة الصحة العالمية أن لبنان يحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث استهلاك السجائر ويكلف التبغ لبنان 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي أي حوالى مئة وأربعين مليون دولار سنويًا.

لا شك ان الواقع الاقتصادي، التسرب المدرسي، بطالة الشباب اثرت الى حد كبير في زيادة عدد المدخنين في لبنان، اضف الى ذلك موضة الدخان الجديدة التي تصدّرها الشركات الاجنبية مثل نكهات النراجيل الجديدة والغريبة، بالاضافة إلى السجائر الإلكترونية وغيرها من وسائط التدخين التي تجذب الشباب، وهذا ما يطرح سؤالا مهما يتلخص بتطبيق قانون التدخين في لبنان، والذي بات بمثابة دعابة يضحك عليها اللبنانيون في حال طُرح هذا الموضوع أمام المدخن.

فكيف يشرح المعنيون مخاطر ما آلت اليه الامور في ملف التدخين ومحاولات السيطرة على الارقام المتزايدة لنسبة المدخنين؟ وماذا عن القوانين التي اصدرها النواب منذ اعوام والتي تتضمن منع التدخين في الاماكن العامة ومنع بيع المنتجات التبغية لمن هم دون ال18 سنة:

في حلقة الخط الساخن بعنوان ” لبنان يتصدر المرتبة الاولى عربيا بنسبة المدخنين.. علقتها علقة” اشارت المهندسة جويس حداد – مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة الى ان العديد من الشكاوى تصل الى وزارة الصحة حول انخفاض اسعار الفايب بالتحديد والتي لا تتعدى المئة الف، كما توقفت عند ما اسمته المافيات التي تروج للمنتجات التبغية في المدارس والنوادي الرياضية ومختلف الاماكن التي يتواجد فيها الشباب مما يعتبر مخالف للقانون.

وتحدثت عن الحملة الوطنية التي اطلقتها وزارة الصحة للامتناع عن التدخين.

في مداخلة له شرح د. حسام رعد المتخصص في الكيمياء الحياتية اسباب ارتفاع نسبة المدخنين في لبنان واعتبر ان ابرزها قلة الاهتمام والمتابعة لقوانين الحد من التدخين تحت شعار “علقتها علقة” وتطرق الى سلسلة الانشطة التثقيفية التوعوية لتلامذة المدارس، وشددت على تضافر الجهود بين الوزارات لنجاح هذه الخطط.

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المصدر: موقع المنار