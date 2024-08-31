وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية قيد التحقق عن سقوط صاروخ او طائرة بدون طيار في منطقة عكا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 17:34

وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية قيد التحقق عن سقوط صاروخ او طائرة بدون طيار في منطقة عكا

منذ 6 mins 31 August، 2024
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