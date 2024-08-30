كتائب القسام تزف الشهيد محمد عوفي الذي ارتقى أمس مع الشهيد القائد محمد جابر “أبو شجاع” في القصف على مخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2024 - 15:04

كتائب القسام تزف الشهيد محمد عوفي الذي ارتقى أمس مع الشهيد القائد محمد جابر “أبو شجاع” في القصف على مخيم طولكرم

منذ 60 mins 30 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة