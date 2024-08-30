انقطاع الكهرباء عن معظم مقاطعات أوكرانيا

أعلنت شركة “أوكرينيرغو” للطاقة الكهربائية في أوكرانيا انقطاع التيار في العاصمة كييف ومعظم مقاطعات البلاد جراء الضربات الروسية المستمرة لمحطات ومحوّلات الكهرباء، بحسب “روسيا اليوم”.

وكتبت الشركة على “تلغرام”: “نظرا للوضع الصعب في نظام الطاقة، نعلن انقطاع الكهرباء في كييف ومقاطعات كييف وتشيركاسي وجيتومير وتشيرنيغوف وخاركوف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وزابوروجيا وفينيتسا وخميلنيتسكي وتشيرنوفتسي وخيرسون ونيكولايف وأوديسا”.

وفي وقت سابق قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو :”إن الشتاء المقبل سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا”.

المصدر: روسيا اليوم