بوريل: استهداف كييف للعمق الروسي بأسلحتنا لا يعني دخولنا الحرب مع موسكو

اعتبر مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن سماح دول الاتحاد لكييف باستخدام الأسلحة الأوروبية في ضرب العمق الروسي لا يعني “الدخول في الحرب مع موسكو”، بحسب وكالة “نوفوستي”.

ووصف بوريل الحديث عن اعتبار هذا الأمر بمثابة الدخول في تلك الحرب “بالسخيف والمضحك”.

وأضاف قبل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “أعتقد أنه من السخافة القول إن السماح بشن ضربات بالأسلحة الأوروبية على الأراضي الروسية يعني الحرب مع موسكو. نحن لسنا في حالة حرب مع موسكو، من السخف قول ذلك”.

وتابع: “نحن ندعم أوكرانيا فقط”.

إلى ذلك، أكد بوريل استخدام أوكرانيا بالفعل مقاتلات “إف-16” التي تزودت بها من الغرب، معتبرا أن “قوات كييف جاهزة للقتال في حال حصلت على الدعم المادي الأوروبي”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية