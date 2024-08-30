بوريل: استهداف كييف للعمق الروسي بأسلحتنا لا يعني دخولنا الحرب مع موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 15:02

بوريل: استهداف كييف للعمق الروسي بأسلحتنا لا يعني دخولنا الحرب مع موسكو

منذ 1 ساعة 30 August، 2024
جوزيب بوريل
الاتحاد الاوروبي

اعتبر مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن سماح دول الاتحاد لكييف باستخدام الأسلحة الأوروبية في ضرب العمق الروسي لا يعني “الدخول في الحرب مع موسكو”، بحسب وكالة “نوفوستي”.

ووصف بوريل الحديث عن اعتبار هذا الأمر بمثابة الدخول في تلك الحرب “بالسخيف والمضحك”.

وأضاف قبل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “أعتقد أنه من السخافة القول إن السماح بشن ضربات بالأسلحة الأوروبية على الأراضي الروسية يعني الحرب مع موسكو. نحن لسنا في حالة حرب مع موسكو، من السخف قول ذلك”.

وتابع: “نحن ندعم أوكرانيا فقط”.

إلى ذلك، أكد بوريل استخدام أوكرانيا بالفعل مقاتلات “إف-16” التي تزودت بها من الغرب، معتبرا أن “قوات كييف جاهزة للقتال في حال حصلت على الدعم المادي الأوروبي”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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