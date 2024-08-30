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August 30 2024 - 11:06

افتتاح اول مكتبة تخصصية حول الصين في جامعة طهران

منذ 48 mins 30 August، 2024
Chinese Library Tehran
ثقافي وديني - صفحات منوعة

تم تدشين اول مكتبة تخصصية للبلاد وموضوعها الصين، في كلية الاداب واللغات الاجنبية بجامعة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مؤسسة كونفسيوس بجامعة طهران ومسؤول تشغيل هذه المكتبة حامد وفائي اننا استطعنا للمرة الاولى في ايران ايجاد مجموعة شاملة تضم الكتب الصينية الجديدة حول الموضوعات المنوعة المتعلقة بالصين.

واضاف ان مكتبة مؤسسة كونفسيوس جامعة طهران تضم 4 الاف مجلد كتاب باللغة الصينية في مجال تعليم اللغة والادب الكلاسيكي والمعاصر والتاريخ والفلسفة والجغرافيا والسياسة في الصين.

المصدر: وكالة مهر

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