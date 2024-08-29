معدلات البطالة لشهر يوليو في روسيا تستقر عند أدنى مستوى تاريخي

كشفت بيانات خدمة الإحصاء الفيدرالية الروسية “روس ستات” أن نسبة البطالة في روسيا لشهر يوليو، ظلت عند أدنى مستوى تاريخي بنسبة 2.4%.

وذكرت خدمة الإحصاء في تقرير: “في يوليو 2024، تم تصنيف 1.9 مليون شخص بعمر 15 سنة فأكثر كعاطلين عن العمل (وفق منهجية منظمة العمل الدولية). وبلغ معدل البطالة للأشخاص بعمر 15 سنة فأكثر في يوليو 2024، 2.4% (باستثناء العمال الموسميين)”.

وتم تسجيل الحد الأدنى التاريخي البالغ 2.4% في يونيو من هذا العام، وبحسب “روس ستات”: “إذا كان العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في البلاد في يونيو 1.860 مليون شخص، فقد ارتفع في يوليو إلى 1.865 مليون شخص”.

وكما تشير “روس ستات”، نقلا عن بيانات من “روس ترود” (الخدمة الفيدرالية للعمل والتوظيف)، بحلول نهاية يوليو 2024، تم تسجيل 0.4 مليون مواطن عاطل عن العمل في خدمة التوظيف، بما في ذلك 0.3 مليون شخص يتلقون إعانات البطالة.

وعند دراسة العمالة والبطالة، تستخدم “روس ستات” منهجية منظمة العمل الدولية، والتي بموجبها يعد العاطلين عن العمل هم أولئك الذين يحتاجون إلى العمل في وقت الدراسة، وكانوا يبحثون عنه وهم مستعدون لمباشرة العمل.

وبلغ عدد العاملين في روسيا الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق، وفقا لخدمة الإحصاء الفيدرالية، في يوليو 2024 نحو 76.3 مليون شخص.

المصدر: روسيا اليوم