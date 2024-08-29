اشتعال النيران جراء غارة من طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلاً يعود لعائلة الحواجري في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 03:12

اشتعال النيران جراء غارة من طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلاً يعود لعائلة الحواجري في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 29 August، 2024
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