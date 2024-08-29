عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 28-08-2024، وفقًا للآتي:
1- شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل الثلاثاء.
2- الساعة 14:20 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 14:20 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 16:15 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
5- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
6- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
المصدر: الاعلام الحربي