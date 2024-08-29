كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهدفنا القوات المتوغلة بجنين بعبوات ونخوض مع فصائل المقاومة اشتباكات مع الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 00:02
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كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهدفنا القوات المتوغلة بجنين بعبوات ونخوض مع فصائل المقاومة اشتباكات مع الاحتلال
منذ 6 mins
28 August، 2024
عاجل
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى
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