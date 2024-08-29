مدفعية الاحتلال تستهدف غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 00:02

مدفعية الاحتلال تستهدف غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 26 mins 28 August، 2024
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