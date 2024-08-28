مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا مبان يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة ردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 19:02

مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا مبان يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة ردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة

منذ 24 mins 28 August، 2024
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