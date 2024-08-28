حمية ترأس اجتماعا لرؤساء مراكز جرف الثلوج على كامل الأراضي اللبنانية

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية اجتماعا موسعا الاربعاء لجميع رؤساء مراكز جرف الثلوج على كامل الأراضي اللبنانية، والمدراء الإقليميين المعنيين في الوزارة، حيث تمت مناقشة الإستعدادات والخطوات العملية على صعيد المراكز المنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية، وذلك قبل حلول موسم الثلوج المقبل.

وقال حمية “الإجتماع يأتي ضمن إطار التنسيق المعتمد في مختلف المديريات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وذلك لإعداد خطط استباقية لا تكون معتمدة على ردة الفعل”، وتابع “كما سبق الحديث عن أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار فالحال كذلك بالنسبة لملف جرف الثلوج قبل حلول الموسم هذا العام “، واضاف “تم اليوم خلال الإجتماع مع رؤساء المراكز استعراض واقع الحال الذي كان سائداً في الموسم الماضي وذلك للعمل على تفادي المشاكل التي كانت قد طرأت في حينه”.

وتناول حمية موضوع البدلات اليومية والشهرية للمياومين، حيث أكد أنه “سيصار إلى طرح هذا الموضوع مع الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء وذلك كي يؤخذ بشأنه قرار ولكي يكون البدل المالي المعطى يوازي -على الأقل- ما يتقاضاه الأجراء في الدولة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام