مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2024 - 17:16

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا

منذ 33 mins 28 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة