حمية ترأس اجتماعا لرسم خارطة طريق استعدادا لموسم الأمطار المقبلة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية اجتماعا موسعا الاربعاء مع جميع متعهدي ورش أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث جرى البحث في سير الأعمال المستمرة والمتواصلة للورش في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك في رسم خارطة طريق استعداداً لموسم الأمطار المقبلة.

وبالمناسبة، قال حمية “نحن اليوم نعمل على خطة استباقية، وليس من منطلق ردة الفعل بالنسبة لعملية تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات وذلك قبل حلول فصل الشتاء المقبل”، واشار الى أن “ورش المتعهدين هي في عمل مستمر على مدار العام”، ولفت الى أنه “من بين أهداف اجتماع اليوم القيام بتقييم موضوعي لجميع المشاكل الفنية التي حصلت في الموسم الماضي وذلك للعمل على تخطيها هذا العام وبأقل الأضرار الممكنة”، واكد أنه “بدءا من اليوم ستكون الورش في طور تكثيف عملها المتواصل على جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة “.

وقال حمية إن ” وزارة الأشغال العامة والنقل هي جزء من الدولة فقط وليست الدولة بأكملها، وبالتالي فإن التكامل والقيام بالدور المطلوب من قبل جميع الإدارات والجهات المعنية هو المنشود على الدوام ولاسيما فيما يتعلق بهذا الملف المعني بالسلامة العامة والمرورية “.

وشدد حمية على “ضرورة قيام البلديات برفع النفايات بشكل يومي ومستمر من على طرقات البلدات الداخلية وخصوصاً في البلدات التي تكون مرتفعة جغرافياً عن الأوتوسترادات كي لا تجرفها السيول والرياح نحو المصبات على الأوتوسترادات مما يؤدي إلى انسدادها”، وتابع “كذلك الأمر بالنسبة لشركات رفع النفايات الموقعة عقودها مع الدولة اللبنانية على رفع النفايات عن الأوتوسترادات وعن غيرها من الطرقات إلى ضروة رفعها بشكل متواصل منعاً لجرفها نحو مصبات المياه أيضا”، واضاف “كذلك الأمر بالنسبة لمسؤولية وزارة الطاقة والمياه عن تعزيل مجاري الأنهر التي تتدفق من الأعالي، وخصوصاً أن انسدادها سيؤدي إلى تشكل السيول الجارفة على الطرقات نحو الأوتوسترادات وجرفها للنفايات نحو المناطق المنخفضة “.

وأكد حمية أن “المطلوب من كافة الوزارات والجهات المعنية بضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم ضمن إطار تكاملي، إضافة إلى المواطنين أيضا، فهذا كله سيؤدي إلى التخفيف من أية أضرار في موسم الأمطار المقبل”، ولفت الى ان “التعاون بين الجميع هو أمر أساسي”، واوضح ان “ورش المتعهدين ستستمر في أشغال التعزيل والتنظيف لمجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات وبشكل مكثف حتى نصل إلى حلول موسم الأمطار، واشغال التعزيل عليها قد أنجزت بشكل تام” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام