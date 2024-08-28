كندا تفرض رسوماً بنسبة 100% على سيارات الصين الكهربائية

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو إن كندا ستفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وصرح ترودو للصحافيين، في هاليفاكس بولاية نوفا سكوشا، أن أوتاوا ستفرض أيضاً تعريفة بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم المستوردين من الصين.

وتأتي التعريفات الجمركية بعد أكثر من شهر بقليل من فتح أوتاوا مشاورات عامة لمدة 30 يوماً بشأن السيارات الكهربائية الصينية والمنتجات ذات الصلة، مما يجعلها متماشية مع إجراءات مثيلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال ترودو: “أعتقد أننا جميعاً نعلم أن الصين لا تلعب بالقواعد نفسها… والمهم في هذا هو أننا نفعل ذلك بالتوافق وبالتوازي مع الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم”.

وتحاول أوتاوا وضع كندا بوصفها جزءاً أساسياً من سلسلة توريد السيارات الكهربائية العالمية، وقد تعرضت لضغوط محلية للتحرك ضد الصين.

وأبرمت كندا صفقات بمليارات الدولارات لجلب شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى في جميع أجزاء سلسلة توريد السيارات الكهربائية لتعزيز قلب التصنيع لديها.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن خطط التنفيذ النهائية هذا الأسبوع لزيادات التعريفات الجمركية الحادة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، قد تخفَّف الرسوم الجمركية المخطط لها.

المصدر: cnbcarabia