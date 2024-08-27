المتحدث باسم جيش العدو: إصابة جندي إسرائيلي عقب انفجار طائرة بدون طيار في منطقة بيت هلل بإصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 22:00

المتحدث باسم جيش العدو: إصابة جندي إسرائيلي عقب انفجار طائرة بدون طيار في منطقة بيت هلل بإصبع الجليل

منذ 32 mins 27 August، 2024
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